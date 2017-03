Continuar a ler

"Hoje é o momento do Sporting. Noutro momento terei todo o prazer em falar sobre essas questões, que são questões sérias, mas hoje temos de respeitar este momento. Existe um Conselho de Arbitragem e por isso não faço comentários. No que diz respeito à Liga, tivemos no ano passado uma liga decidida na última jornada e este ano temos uma liga extremamente emotiva. Estou satisfeito com a força e vitalidade que o campeonato tem demonstrado. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, depois de já termos feito alterações", frisou.Sem comentários esteve também o processo pedido pelo Benfica, devido à expressão 'Bardamerda', proferida por Bruno de Carvalho. "Não faço comentários sobre declarações de presidentes, vou manter-me fiel aos meus princípios", disse.