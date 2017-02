O protocolo de cedência dos antigos terrenos do Odivelas FC ao Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) por parte da Câmara, visando a construção da nova sede e do campus desportivo – cujo valor ronda os 1,5 milhões de euros –, foi assinado ontem, dia em que o SJPF celebrou o 45º aniversário. Joaquim Evangelista, presidente da entidade, sublinhou a importância do projeto (apresentado na edição de ontem por Record), destacando o seu cariz social. "Sempre procurámos um espaço assim. Queremos estar ao serviço dos jogadores e da comunidade e isto é o concretizar de um projeto importante", afirmou.Já o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, sublinhou a importância desta requalificação. "É um espaço que estava ‘morto’ e que agora pode ter vida. O investimento de 1,5 milhões de euros que o sindicato pretende fazer será essencial para a recuperação", frisou. À margem do acordo, o líder do Odivelas FC, José Moreira, contestou a cedência dos terrenos e pondera agir judicialmente. "Aquela parcela de terreno foi doada ao Odivelas FC. Nós reunimo-nos com o sindicato s e alertámos para essa situação", concluiu.

Autor: Bruno Dias