Os duelos de preparação da Seleção Nacional agendados para este mês, diante de Arábia Saudita e Estados Unidos, vão ser transmitidos em simultâneo na RTP, SIC e TVI, segundo comunicou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Segundo a FPF, o objetivo desta iniciativa "é auxiliar as famílias afetadas pela tragédia" que este ano assolou as regiões de Viseu e Leiria, zonas que foram escolhidas para receber os referidos encontros."A FPF tem um registo de proximidade com os portugueses, este é mais um exemplo da forma como entendemos a responsabilidade social que uma instituição de utilidade pública tem", explicou Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em declarações ao organismo que preside.

Autor: Fábio Lima