Continuar a ler

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) alertou hoje para os "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" e de um "constante tom de crítica em relação à arbitragem", instando à ação dos clubes e Estado.



Num artigo publicado hoje na imprensa Fernando Gomes advertiu que "há muito para fazer no futebol português", começando por ter "uma Liga forte", responsabilizando os clubes para este desígnio.



Para o PS, as declarações do presidente da FPP "devem suscitar uma profunda reflexão na sociedade" e os socialistas afirmam estar dispostos a encontrar "as melhores soluções legislativas" que respondam às preocupações de Fernando Gomes. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) alertou hoje para os "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" e de um "constante tom de crítica em relação à arbitragem", instando à ação dos clubes e Estado.Num artigo publicado hoje na imprensa Fernando Gomes advertiu que "há muito para fazer no futebol português", começando por ter "uma Liga forte", responsabilizando os clubes para este desígnio.Para o PS, as declarações do presidente da FPP "devem suscitar uma profunda reflexão na sociedade" e os socialistas afirmam estar dispostos a encontrar "as melhores soluções legislativas" que respondam às preocupações de Fernando Gomes.

O PS pediu esta sexta-feira a audição no parlamento do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre as "preocupantes palavras" de Fernando Gomes que alertou para os "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" na modalidade.Com esta audição, na comissão parlamentar de Comunicação, Juventude e Desporto, os socialistas pretendem dar uma resposta positiva ao apelo de Fernando Gomes para o parlamento português se envolver na "correção dos fatores negativos que prejudicam" o futebol português, lê-se num comunicado do grupo parlamentar do PS.