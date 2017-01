Miguel Leal tinha admitido à imprensa a hipótese de colocar dois autocarros à frente da baliza axadrezada na Luz, mas a postura da pantera afinal foi outra. No balneário, o técnico promoveu ideia inversa, com o intuito de incentivar o grupo a aplicar pressão alta capaz de travar as águias e proporcionar o erro no rival. A dinâmica do Boavista não só apanhou de surpresa o Benfica como também deixou boquiaberta a comitiva boavisteira.Entretanto, após a chegada de Vágner para a baliza, a SAD prepara-se para ceder Mickael Meira ou Mamadou Ba.

Autores: Pedro Malacó e Ricardo Vasconcelos