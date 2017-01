Continuar a ler

"Os recentes acontecimentos suscitaram acrescidas preocupações que originaram contactos por parte de responsáveis da FPF", refere a PSP.De acordo com a força policial, "os contactos irão continuar no sentido de a PSP definir as medidas de segurança adequadas que serão posteriormente implementadas, estando já agendada uma primeira reunião de trabalho", assegurando ser "prematura a referência a qualquer plano ou medida concreta".Nos últimos dias têm subido de tom as críticas à arbitragem, sobretudo após as eliminações de FC Porto e Sporting da Taça da Liga, com dois adeptos, alegadamente dos Super Dragões, a interpelarem o árbitro Artur Soares Dias no centro de treinos dos árbitros na Maia.