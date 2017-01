Continuar a ler

Na sequência da reunião, que durou pouco mais de uma hora, o intendente Hugo Palma, diretor de Relações Públicas da PSP, assegurou que as autoridades vão "continuar a acompanhar em permanência a situação relativa à segurança de todos os agentes desportivos, designadamente a segurança das equipas de arbitragem", para que estes possam "exercer livremente as suas funções".



Numa mensagem lida sem direito a questões dos jornalistas, foi ainda revelado que a adoção de novas medidas de segurança em torno das equipas de arbitragem "será definida em função da situação geral e da situação concreta de cada árbitro", sendo ainda realizadas "avaliações de risco" em conjunto com outras forças de segurança.



Sem explicitar publicamente que tipo de medidas adicionais estão previstas, a PSP reiterou também o "empenho na prevenção de atos de violência e na responsabilização dos autores" de eventuais factos ilícitos.



O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) elaboraram esta sexta-feira um plano que prevê a implementação de medidas adicionais de proteção aos árbitros face ao atual clima de tensão.José Fontelas Gomes e João Ferreira, presidente e vice-presidente do CA, respetivamente, bem como Paulo Lourenço, secretário-geral da FPF, estiveram hoje com vários elementos das forças de segurança numa reunião realizada nas instalações da Direção Nacional da PSP, em Lisboa, convocada depois de serem conhecidas as ameaças a árbitros nos últimos dias.

