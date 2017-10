Continuar a ler

O Vitória de Guimarães vai receber o Feirense no sábado, dia 18, às 20H30, enquanto o Sporting de Brava visita o Rio Ave, no domingo, dia 19, às 19 horas.



A quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol vai ser disputada entre 16 e 19 de novembro, quando vão ser transmitidos os jogos das equipas presentes nas competições europeias, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Em comunicado, a FPF dá conta do agendamento dos jogos dos três 'grandes' na ronda, que arranca com a receção do Sporting ao Famalicão, da II Liga, na quinta-feira, dia 16, às 20H30, prosseguindo com FC Porto-Portimonense, no dia seguinte, à mesma hora, e terminando com o embate entre o Benfica, detentor do troféu, e o Vitória de Setúbal, no dia 18, às 18H15.

Autor: Lusa