Lista de convocados



Guarda-redes: José Contreras (Deportivo Táchira) e Alain Baroja (Sud América/Uruguai).



Defesas: Alexander González (Huesca/Espanha), Pablo Camacho (Deportivo Táchira), Jefre Vargas (Arouca/Portugal), José Manuel Velázquez (Arouca/Portugal), Jhon Chancellor (Delfín/Equador), Yordan Osorio (Tondela/Portugal), Mikel Villanueva (Málaga/Espanha), Rubert Quijada (Caracas F.C.), José Luis Marrufo (Mineros de Guayana) e Rolf Feltscher (Saragoça/Espanha).



Médios: Arquímedes Figuera (Universitario/Perú), Aristóteles Romero (Mineros de Guayana), Francisco Flores (Mineros de Guayana), Júnior Moreno (Zulia F.C.), Francisco La Mantía (Deportivo La Guaira), Alejandro Guerra (Palmeiras/Brasil), Jhon Murillo (Tondela/Portugal), Rómulo Otero (Atlético Mineiro/Brasil), Jefferson Savarino (Real Salt Lake/MLS), Jacobo Kouffati (Millonarios/Colômbia) e Darwin Machís (Leganés/Espanha).



O selecionador venezuelano, Rafael Dudamel, convocou quatro jogadores que estão ao serviço de clubes portugueses esta época para os encontros de preparação com os Estados Unidos (3 de junho) e o Equador (8 de junho). Jefre Vargas e José Manuel Velázquez (ambos do Arouca), Yordan Osorio e Jhon Murillo (do Tondela) constituem o quarteto de 'portugueses'.