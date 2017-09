Já não cheira a crise no Restelo. O Belenenses somou, em Santa Maria da Feira, a segunda vitória consecutiva – só conseguiu triunfos seguidos por duas vezes na época passada, por exemplo –, mas o maior feito foi ter dado quatro pontapés de afirmação. Pois bem, com golos de André Sousa (2), Maurides e Benny, os azuis deram contornos de goleada diante do Feirense (4-1) e mostraram um raro nível de eficácia fora do seu habitat natural.É preciso recuar a 8 de outubro de 2007 para encontrar a última vez que o Belenenses marcou 4 golos fora de casa. O emblema da Cruz de Cristo celebrou um triunfo, sobre o Boavista, por 4-2, com tiros certeiros de Zé Pedro (2), Silas e Gabriel Gómez. Já na época anterior, os azuis tinham levado a melhor diante do Marítimo (4-1), com mais um bis de Zé Pedro, outro golo de Silas e também um de... Eliseu. Se puxarmos o filme mais atrás, até 2002/03, o Belenenses bateu a U. Leiria (4-1), com Verona, Mauro, Gerson e Antchouet a marcarem, ao passo que o melhor registo goleador fora de casa do milénio aconteceu em 2001/02, diante do Varzim (5-1). Filgueira assinou um hat trick. Neca e Tuck também marcaram.Agora é tempo de voltar a casa, com a receção ao V. Guimarães agendada para domingo, às 21h30.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto