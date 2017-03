A 3 de dezembro de 1944, o avançado jugoslavo Petrack, que já entrara na história do futebol português ao ser campeão nacional pelo FC Porto (1939/40), deixou o seu nome gravado na história do Estoril. Ao minuto 40 do jogo disputado no Campo do Benlhevai, então a casa do V. Guimarães, o atacante marcou o primeiro golo dos canarinhos no escalão principal. A equipa da Linha acabou por perder essa partida da 2ª jornada de 1944/45, mas Petrack passou a ter um espaço na história do clube.

Mais de 72 anos depois, novamente em Guimarães, o médio Mattheus desviou para o 3-3 final contra o Vitória, provavelmente sem saber que acabara de fazer o golo número 999 dos canarinhos no escalão principal. Ou seja, deixou o caminho aberto para quem quiser gravar o nome na história do clube, pois o autor do próximo – se for na 26ª ronda não será Mattheus, pois está suspenso – entrará para esta lista.

O Estoril cumpre a 25ª época na 1ª Liga e neste quadro das centenas estão vários nomes incontornáveis na história do clube, como Bravo, Lourenço e Marinho.





Autor: Miguel Amaro