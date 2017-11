Continuar a ler

No entanto, o que está agora em causa não é isso. Prevê-se uma adesão total, pelo que é preciso olhar além dos primeiros pontos das 'Normas e Instruções', um regulamento do Conselho de Arbitragem da FPF. Os próximos passos envolvem negociações entre os delegados dos clubes e os capitães de equipa, que têm de chegar a acordo e escolher um árbitro oficial que esteja na bancada - caso esteja, não pode recusar as funções - para apitar a partida.Caso não exista acordo entre os delegados, a responsabilidade de procurar e escolher um árbitro oficial fica para o observador dos árbitros nesse jogo ou para algum dirigente da Federação ou Associação que esteja no local. Se isto não se verificar, os delegados sorteiam entre si quem irá designar o árbitro.A questão não se fica pelo que já explicámos. Ora, ainda é preciso perceber o que acontece se não houver qualquer árbitro oficial nas bancadas. Pois bem, os delegados têm de chegar a acordo sobre quem devem nomear - qualquer pessoa é 'elegível' - e, mais uma vez, se não houver concordância, procede-se a um sorteio.Feito esse sorteio, o delegado 'vencedor' escolhe "um elemento da sua confiança", "confiará a arbitragem a um jogador da sua equipa" ou "em última instância, entregará a direção do jogo ao capitão do seu grupo". Isso mesmo. O Benfica-V. Setúbal poderia ser apitado por Luisão, por exemplo, sendo que a nomeação para dirigir a partida não implica deixar de jogar. Ou seja, teríamos um árbitro... jogador.Diga-se que nenhum clube pode recusar entrar em ação alegando falta de árbitro. Por isso mesmo, mesmo que não haja encontro, se essa for a justificação, os dois clubes são punidos com derrota por falta de comparência.O regulamento da Liga prevê a possibilidade de os jogos serem dirigidos por um árbitro estrangeiro, de uma Federação com a qual exista acordo, mas essa é uma solução muito pouco provável nesta altura. Isto porque, se existir uma greve em vigor, é quase certo que os árbitros de fora recusem essa responsabilidade, tal como já aconteceu.