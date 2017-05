O guarda-redes Quim arrisca falhar o arranque da próxima temporada, depois de lhe ter sido aberto um processo disciplinar devido a factos ocorridos depois do encontro com o Famalicão, disputado em dezembro.

O processo de inquérito aberto na altura foi agora transformado em processo disciplinar ao guardião de 41 anos. O acórdão, divulgado no site da FPF, dá como "assente" que Quim insultou Nandinho, treinador da equipa adversária durante o flash-interview, dizendo "vai tomar no c*" e "vai para a p*** que te pariu". Tudo foi audível na transmissão da Sport TV e as imagens foram também anexadas ao processo decidido pelo Conselho de Disciplina (CD).

A decisão resulta de queixa do Famalicão, que também tinha acusado o diretor de segurança do Aves, Sérgio Machado, de injúrias. Neste caso, o CD mandou arquivar a queixa. Quim ajudou o Desportivo das Aves a subir à 1.ª Liga e agora arrisca uma suspensão que pode ir de 1 a 4 jogos.

Autor: Sérgio Krithinas