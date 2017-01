Continuar a ler

"Na segunda parte, fomos superiores. Tivemos 15 cantos a nosso favor. Pecámos na finalização. O Vitória de Setúbal chegou ao 2-0. Depois, fizemos o golo. Há que tirar ilações deste jogo, porque acabámos por dar 45 minutos de avanço. Pela última meia hora, o 2-2 era um resultado justo. O Vitória de Setúbal condicionou-nos na saída de bola. Aí, há que dar mérito ao adversário", elogiou.



Ainda que atribua mérito ao V. Setúbal pela forma como atuou e venceu este domingo, por 2-1, no Restelo , Quim Machado admite que a equipa por si orientada acabou por dar uma parte de avanço ao conjunto sadino, algo que acabou por se revelar decisivo na sua opinião."Na primeira parte, o Vitória de Setúbal teve mérito, não nos deixou entrar no nosso jogo e teve o controlo do jogo. A pressão que colocou nos nossos jogadores criou-nos alguma dificuldade. O Vitória de Setúbal acaba por ter mérito na forma como chega ao golo", começou por dizer.

Autor: Lusa