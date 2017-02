É com problemas na ala direita que o Belenenses tem preparado a receção ao V. Guimarães. Com Diogo Viana lesionado e João Diogo a cumprir castigo, Quim Machado vai ter de alterar e, apesar de sublinhar que tem alternativas, admite que terá de ter imaginação para conseguir equilíbrio naquele corredor. "O plantel não é assim tão vasto. O Diogo Viana faz muita falta na ala e o João Diogo está castigado, tal como o Rosell. São jogadores que nos fazem falta. Temos opções como Camará e Fábio Nunes, mas vai ser preciso inventar qualquer coisa".Relativamente ao V. Guimarães, Quim Machado diz estar alertado. "Trata-se de um adversário que luta claramente por um lugar de acesso à Liga Europa e é a segunda equipa com mais vitórias fora de casa, o que dificulta a nossa tarefa. Será preciso muita concentração nas perdas de bola e manter o equilíbrio entre a defesa e o ataque. Nós também somos fortes, não abdicamos da nossa forma de jogar e queremos os três pontos.O técnico dos azuis referiu-se ainda à ineficácia das duas equipas nos últimos tempos e disse estar preparado para contrariar o jogo vimaranense, designadamente nas alas.

Autor: João Pedro Abecasis