Apenas 12 dias depois de ter empatado no terreno do Moreirense para a Taça CTT (3-3), o Belenenses volta ao terreno dos cónegos no jogo que encerra a 16.ª jornada da Liga NOS. No duelo anterior, os azuis estiveram a vencer por 3-1 mas acabaram por empatar, começando a recuperação do adversário num penálti muito contestado pelos visitantes. A vitória fugiu assim aos homens de Quim Machado mas o treinador acredita que o duelo anterior não terá qualquer influência no jogo desta 2.ª feira."No futebol não há vinganças, é outro jogo e terá uma história diferente. Devíamos ter ganho, podíamos estar nós da Final four da Taça CTT mas estão eles. Queremos chegar lá e mostrar que temos equipa para ganhar em qualquer campo", disse Quim Machado na conferência de imprensa de antevisão do jogo.O treinador confirmou ainda que o guarda-redes Cristiano (ex-Panetolikos) já trabalha com o plantel mas ainda não será opção nesta jornada. Por outras palavras, Ventura vai continuar a ocupar a baliza do Belenenses. Cristiano regressa assim ao futebol português e assinou contrato com o clube por duas épocas e meia, ou seja, vai ficar no Restelo até ao verão de 2019.

Autor: Miguel Amaro