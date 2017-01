Continuar a ler

"Se analisarmos bem os confrontos em que não conseguimos ganhar, foi sobretudo por culpa própria. Temos tido oportunidades e controlo do jogo", sublinhou. "Temos de olhar primeiro para os nossos erros. O que temos feito era o suficiente para conseguirmos somar pontos. Houve também alguma falta de sorte".



Apesar de garantir que confia no plantel que tem à disposição, Quim Machado admite que a chegada de reforços - o próximo será Maurides, que ainda não resolveu as situações pendentes e que só deverá assinar na próxima semana - pode ser importante para limar algumas arestas. Mas não se mostra obcecado com o assunto. "Até ao último dia tudo pode acontece. Não estamos desesperados, há sempre ajustes a fazer e temos jogadores referenciados", admitiu, sem querer, no entanto, dar mais pormenores.



Betinho é o único lesionado numa equipa que está a postos para regressar às vitórias na principal competição do futebol nacional.







"Espero um jogo complicado, frente a uma equipa que luta por um lugar na Liga Europa e que esteve na Taça da Liga. É um adversário que nas últimas temporadas atingiu os objetivos nas competições europeias. Estamos à espera de uma equipa que vai querer discutir o resultado. Respeitamos o Rio Ave, mas em casa temos de assumir o risco e jogar para ganhar. Aliás, no nosso reduto ou fora tem de ser assim, é essa a nossa obrigação pelo clube que é, pela sua história", disse-nos o treinador, que não se conforma com a forma como perderam os jogos com Moreirense, Sporting e Paços de Ferreira.