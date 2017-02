O Belenenses somou mais um ponto na Liga NOS, depois do empate na receção ao V. Guimarães. Este acaba por ser um resultado que o técnico da equipa do Restelo, Quim Machado, considera adequado mediante aquilo que se passou durante os 90 minutos."Acho que é um empate justo, depois de uma primeira parte bem jogada. O Vitória acaba por fazer o golo na primeira oportunidade, um grande golo. Nós reagimos bem, fizemos o golo do empate e repartimos o domínio até ao intervalo", frisou, antes de assinalar que o segundo tempo não foi tão bem disputado: "A segunda parte não foi tão bem jogada, nem tão intensa, mas tivemos duas oportunidades pelo Tiago Caeiro e Miguel Rosa. O jogo foi muito equilibrado e é um resultado justo. O Vitória é uma equipa muito difícil, com jogadores muito rápidos e é preciso ter cuidado. Eles também tiveram algum receio do que pudéssemos fazer".O treinador dos azuis não deixa, contudo, de lamentar o facto da equipa não ter dado uma alegria aos adeptos que se deslocaram ao Restelo. "Queremos sempre ganhar em casa, temos essa obrigação, jogando perante os nossos sócios, mas o facto de não perdermos há quatro jogos demonstra a nossa força. É mais um ponto conquistado", referiu.