Continuar a ler

"Na primeira parte, assumimos o jogo, quisemos sempre ganhar a bola no meio campo ofensivo e conseguimos. Construímos três ou quatro boas oportunidades. Na segunda parte, entrámos novamente à procura do golo, conseguimos e, depois, com as alterações conseguimos ter quase sempre o controlo do jogo. É uma vitória justa", confessou.Para este encontro, Quim Machado comentou a sua opção de deixar Ventura de fora dos convocados. "Vejo os guarda-redes como vejo os jogadores de campo. Se tiver de jogar, joga, e se tiver de ir para a bancada, vai. Tem tudo a ver com rendimento. Se calhar, nesta altura, o Ventura não estava a corresponder ao que pretendíamos. Entrou o Cristiano e era importante transmitir tranquilidade. Ele conseguiu, foi bom para ele e para o Belenenses", finalizou.