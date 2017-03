Continuar a ler

"Destaco a força anímica dos meus jogadores, porque, mais uma vez, conseguiram virar o jogo. Mostraram grande força mental. É a nossa melhor série no campeonato, com seis jogos seguidos sem perder. Também queremos a manutenção, mas pelo historial do Belenenses, temos de olhar para cima. O nosso pensamento está sempre virado para ganhar", assegurou.



Na próxima jornada os azuis jogam diante do Benfica, mas Quim Machado assegura que não pensa "meter o autocarro à frente da baliza". "Não gosto de jogar de forma defensiva, pois não sou de meter o autocarro à frente da baliza. Mas, temos consciência de que vamos defrontar o campeão nacional", admitiu. "Destaco a força anímica dos meus jogadores, porque, mais uma vez, conseguiram virar o jogo. Mostraram grande força mental. É a nossa melhor série no campeonato, com seis jogos seguidos sem perder. Também queremos a manutenção, mas pelo historial do Belenenses, temos de olhar para cima. O nosso pensamento está sempre virado para ganhar", assegurou.Na próxima jornada os azuis jogam diante do Benfica, mas Quim Machado assegura que não pensa "meter o autocarro à frente da baliza". "Não gosto de jogar de forma defensiva, pois não sou de meter o autocarro à frente da baliza. Mas, temos consciência de que vamos defrontar o campeão nacional", admitiu.

Pelo segundo jogo consecutivo, o Belenenses começou a perder e conseguiu dar a volta, repetindo a receita que havia utilizado diante do Arouca. Este domingo, a vítima acabou por ser o Chaves, numa partida que finalizou com um triunfo azul por 2-1 , que no entender de Quim Machado foi um desfecho justo."O jogo teve duas partes distintas e jogámos contra uma equipa que tem feito um campeonato fantástico. Entrámos com receio, com medo, não tínhamos agressividade. Foi uma primeira parte dominada pelo Chaves. Pelo caudal ofensivo que tivemos na segunda parte, merecemos fazer os dois golos, pelo que o resultado é justo", começou por analisar.

Autor: Lusa