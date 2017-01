Continuar a ler

"O Nuno se calhar não vai querer perder, vai querer dar continuidade ao que tem feito, continuar sem derrotas. Temos de focar-nos em nós, com todo o respeito pelo Feirense, que tem demonstrado que o lugar na classificação não corresponde ao valor da equipa. Temos de ter cautela, mas pensar em nós e no que queremos", acrescentou.



Para terminar, deixou votos para o ano que agora arrancou. "Espero colocar o Belenenses um degrau acima. Espero que um dia mais tarde as pessoas recordem que passei por cá pelo lado positivo. Queria ficar na história deste grande clube e vou tentar tudo para o conseguir. É o que quero para 2017, além de um pouco de paz no Mundo. Não peço mais", concluiu. "O Nuno se calhar não vai querer perder, vai querer dar continuidade ao que tem feito, continuar sem derrotas. Temos de focar-nos em nós, com todo o respeito pelo Feirense, que tem demonstrado que o lugar na classificação não corresponde ao valor da equipa. Temos de ter cautela, mas pensar em nós e no que queremos", acrescentou.

O Belenenses recebe esta terça-feira o Feirense, num jogo que pode valer a presença na meia-final da Taça da Liga. O técnico Quim Machado não esquece o fator mudança de treinador e reconhece que há que ter atenção ao trabalho do antigo adjunto, Nuno Manta Santos. No entanto, só pensa em alcançar um marco histórico para o emblema do Restelo."É um jogo que pode ficar na história do Belenenses. Sabemos que não dependemos só de nós, mas é uma partida que pode ficar marcada. Estamos a encará-la de forma positiva. Queremos passar e temos de fazer primeiro o nosso papel que é ganhar. E depois, é esperar o que acontece no jogo do Moreirense com o FC Porto", começou por referir o treinador, em jeito de antevisão.

Autor: Cláudia Marques