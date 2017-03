Continuar a ler

"Ninguém gosta de perder, a minha equipa vinha de uma série fantástica [sem perder], mas esse jogo já passou e trabalhamos com os jogadores para os mentalizar que o Benfica é passado e que o Sporting Braga é o próximo jogo."



"Confio em Cristiano e em Miguel Rosa e garanto que eles os dois jogarão frente ao Sporting Braga. Serão eles e mais nove. Contamos com eles", informou Quim Machado, referindo-se ao guarda-redes e ao avançado criticados na sequência do jogo no Estádio da Luz.



Sobre o desempenho do adversário, o treinador do Belenenses reconheceu que "fora de casa tem, de facto, sentido algumas dificuldades. Também está na luta na classificação com o eterno rival Vitória Guimarães, pelo que esperamos um Sporting Braga forte, a querer alterar os resultados que tem tido. Todos temos fases menos boas, mas estamos é concentrados em nós mesmos."



Por fim, Quim Machado abordou uma possível 'candidatura' às competições europeias: "Não pensamos nisso. Se fizermos 35 pontos [em caso de vitória frnete aos bracarenses] temos de olhar para cima [na classificação], mas há muitas equipas nesse rol [Europa] e estamos ainda muito distantes [do final da temporada]."



O treinador do Belenenses, Quim Machado, não acredita que Jorge Simão, seu homólogo no Sporting Braga, consiga tirar grande proveito do facto de ter ocupado o cargo no Restelo há relativamente pouco tempo (2015) no jogo entre as duas equipas, que tem lugar sábado (16 horas)."Ele fez aqui um excelente trabalho e deixou a marca dele. Conhece alguns jogadores, mas não conhece as minhas ideias. Queremos jogar bem, ganhar, chamar o nosso público e deixar a nossa marca", sublinhou Quim Machado na conferência de imprensa que teve lugar esta sexta-feira, analisando depois os efeitos da pesada, na jornada anterior, após a qual Cristiano e Miguel Rosa foram alvo de críticas:

Autor: João Pedro Abecasis