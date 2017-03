Quim Machado, treinador do Belenenses, considera o Chaves uma das boas surpresas da Liga NOS mas espera vencer os transmontanos no Restelo. O facto de o adversário ter jogado a meio da semana para a Taça de Portugal não vai, segundo o técnico dos azuis, ter qualquer influência neste encontro."Não espero um Chaves cansado. Hoje em dia todas as equipas têm meios para recuperar os jogadores. Além disso, eles tinham jogado na 6ª feira anterior, tiveram tempo para descansar antes da meia-final da Taça. Perderam em Guimarães mas jogaram bem, deixaram sinais positivos, não vai ser mais fácil por isso", acredita Quim Machado.O treinador do Belenenses acredita num resultado positivo nesta 24ª jornada. "Vamos ter um Belenenses a querer ganhar o jogo, a dar continuidade à série muito positiva que atravessa [sem derrotas nos últimos cinco jogos]. Vamos jogar com a concentração no limite. Queremos ganhar e estamos preparados para isso", garantiu.

Autor: Miguel Amaro