Esta derrota perante o Sp. Braga é a segunda consecutiva no campeoanto, depois da goleada sofrida no Estádio da Luz, mas Quim Macahdo sublinhou a reação que a sua equipa teve depois de estar a perder por 2-0.



"É muito melhor trabalhar sobre vitórias, mas não há que ter medo de nada e temos de retomar o caminho certo. Os meus jogadores trabalham muito bem. Uma equipa que está a perder 2-0 não teria dado a resposta que deu se não fosse mentalmente forte. Faltou aquela pontinha de sorte e, se calhar, estaríamos aqui a falar de outro resultado. Falta muito campeonato, muitos pontos."

O treinador dos azuis considerou, no entanto, que pela prestação da sua equipa durante a primeira parte, o resultado ao intervalo devia ser outro."No mínimo, ao intervalo já deveríamos estar com o empate. A segunda parte não foi tão bem conseguida da nossa parte, porque tivemos de ir atrás do prejuízo, mas, por outro lado, não me lembro de uma oportunidade para o Sp. Braga. Tivemos as nossas oportunidades para fazer o empate. Nós é que oferecemos os golos ao adversário".Tiago Caeiro e Fábio Nunes entraram no decorrer do jogo - o defesa acabou por ser expulso por acumulação de amarelos - para colocar em prática algumas ideias que Quim Machado tinha idealizado. O resultado prático não foi, no entanto, o esperado."Tínhamos uma ideia que queríamos por em prática. Umas vezes resulta, outras não. Com o Tiago e o Maurides na frente tivemos pouca ligação no ataque e isso fez-nos perder o controlo do jogo. Foi com boas intenções, mas essas substituições acabaram por não corresponder ao que tinha idealizado na cabeça".