Com este triunfo, os azuis conseguiram aproximar-se da meta dos 30 pontos, algo que Quim Machado enaltece. "Estamos com o primeiro objetivo praticamente a salvo. O segundo objetivo passa por, mediante o que é o Belenenses, querer chegar mais acima. Entramos sempre para ganhar, queremos sempre ganhar e disputar jogo a jogo e olhando para cima. É difícil manter o objetivo europeu. Perdemos bastantes jogadores. Mas mantemos a nossa cultura de vitória e depois logo se vê. Hoje, com o Maurides, conseguimos fazer dois golos. Era importante para os jogadores meterem na cabeça que conseguiam fazer mais que um golo", frisou.



A finalizar, o técnico dos azuis explicou a opção de tirar Juanto de campo logo ao intervalo. "O Juanto não conseguiu ganhar um duelo, segurar as bolas. Com a entrada do André, com a capacidade de fazer a ligação para os últimos 15 a 20 metros, entrámos no nosso jogo", concluiu.

Naturalmente, Quim Machado era um treinador feliz no final da partida com o Arouca . Porque viu a sua equipa ganhar, por 2-1 , e, depois de vários jogos, fazer mais do que um golo, algo que para o técnico do Belenenses merece destaque - algo que, para o campeonato, não sucedia desde 10 de setembro do ano passado (vitória por 2-1 sobre o Nacional)."Olhando aos 90 minutos, o Arouca entra bem no jogo. Tivemos 15 minutos em que tivemos dificuldade em encontrar o rumo certo. Fomos equilibrando. Há algum ascendente do Arouca, mas o seu golo é um lance com alguma sorte. Na segunda parte retificámos e acabámos por pôr em prática o que falámos ao intervalo. Sempre quisemos ganhar o jogo. Pela personalidade e pela tranquilidade, perante uma equipa fortíssima, merecemos. A nossa personalidade levou-nos a jogar o que estamos habituados e a virar o resultado. O resultado acaba por ser justo por termos virado o resultado e termos feito dois golos, o que há muito tempo não fazíamos", começou por lembrar.

