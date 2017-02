Continuar a ler

Em relação à utilização de Maurides, avançado que na época passada representou o Arouca, Quim Machado confirmou que vai jogar, não disse foi quanto tempo.



Quim Machado, treinador do Belenenses, disse hoje, em conferência de imprensa, que o Belenenses viaja até Arouca com o objetivo de igualar o seu melhor ciclo nesta Liga. Os azuis não perdem há quatro jogos mas nesse período venceram apenas o primeiro, ou seja, vão com três empates consecutivos."A nossa vontade é essa, passar mais um teste sem perder mas, naturalmente, vamos tentar a vitória. Jogamos fora, num terreno difícil, mas queremos vencer, até para quebrar este ciclo de empates", disse.