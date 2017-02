Continuar a ler

"A nossa vontade é querer passar mais um teste sem derrota, dando seguimento ao que temos feito nos últimos jogos, mas vamos tentar a vitória. Jogando fora de casa, um ponto não é mau, mas nós queremos ganhar, para quebrar estes empates", afirmou, em conferência de imprensa.O técnico frisou que um triunfo permitirá ao Belenenses "dar um salto na tabela classificativa", mas destacou a qualidade de um adversário que tem "uma boa equipa, com um treinador novo, experiente e que gosta de jogar bem".De resto, Quim Machado deixou elogios a Manuel Machado, que recentemente assumiu o comando do Arouca, substituindo Lito Vidigal."Já trabalhei com o professor no Vitória de Guimarães, quando eu era jogador e ele era adjunto do João Alves. Respeito-o muito, tem feito um ótimo trabalho em Portugal, as suas equipas jogam bom futebol. É um senhor, com uma forma correta de estar no futebol. É um prazer defrontá-lo. Sou amigo dele, mas quero ganhar", referiu.Para a deslocação a Arouca, os azuis não poderão contar com o médio Rosell e os avançados Diogo Viana e Betinho, que continuam a recuperar de mazelas.O Belenenses, 12.º classificado com 26 pontos, joga no reduto do Arouca, 11.º com 27, na segunda-feira, a partir das 20:00, numa partida que será dirigida pelo árbitro João Matos, da AF Viana do Castelo.