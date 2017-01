Após somar o quinto jogo seguido sem ganhar (três derrotas no campeonato e dois empates para a Taça da Liga), Quim Machado não escondeu o inconformismo depois do Belenenses ter perdido por 1-0 frente ao Moreirense no fecho da 16.ª jornada da Liga."Tínhamos o jogo controlado e o Moreirense só poderia chegar ao golo num lance desses: bola parada ou ressalto. Estávamos a controlar o jogo e a jogar no meio campo. Este resultado é injusto. É futebol", salientou o técnico da turma lisboeta, antes de prosseguir: "Na primeira parte fomos a única equipa a querer marcar. A segunda parte foi mais dividida. Se não temos mais pontos nesta altura é porque não marcamos golos nas muitas oportunidades que fazemos. A equipa é contra o antijogo, quer jogar. Eu sou contra aquele jogo de espera, de jogar no erro. Temos de marcar golos. Esperamos que já na próxima jornada. Temos de conseguir vitórias."Apesar da desilusão da derrota, Quim Machado fez questão de elogiar o trabalho da equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel. "Esteve bem. Fez um bom jogo. Queria dar-lhe os parabéns. Não foi por ele, nem de longe nem de perto, que perdemos. Há um aspeto que os comentadores da televisão chamam 'preparação física dos árbitros'. É acompanhar os lances mais de perto. É bom que estejam preparados. Quanto mais perto estiverem, menos erram. Gostava de ver os quilómetros que os árbitros fizeram nesta jornada. Não houve muitos casos, porque os árbitros estiveram mais perto", lembrou.Quanto às mudanças no plantel, o técnico do Belenenses mostrou-se tranquilo. "Perdemos três jogadores importantíssimos neste mercado. Três jogadores que não são fáceis de substituir. Três titulares. Ainda temos mais dias para este mercado", concluiu.

Autor: Lusa