O técnico, que orientou o Vitória na época passada, recusou-se a fazer comparações entre a anterior e atual 'versão' dos sadinos, ainda que tenha admitido que é uma equipa "diferente", com "bons jogadores, como Nuno Pinto, Costinha ou Arnold".Por outro lado, Quim Machado confirmou que o avançado Maurides, mais recente reforço da equipa do Restelo, poderá ser opção para o jogo de domingo e revelou que os azuis vão continuar "atentos, até ao fecho do 'mercado'", de forma a colmatar as "necessidades" que surgirem.De resto, a reabertura do 'mercado' dominou a conferência de imprensa, sendo que o técnico admitiu que esta é uma fase da temporada que "mexe com a cabeça dos jogadores", sobretudo quando se trata de atletas jovens, como é o caso de Fábio Sturgeon, um dos jogadores de quem se diz poder sair do Belenenses na atual 'janela' de transferências."O Fábio sempre teve mercado. É bom jogador e mentalmente forte. Já teve propostas e sabe qual é o caminho. Tenho tido algumas conversas com ele e é um miúdo extremamente equilibrado. Vai atingir outro patamar, porque merece e porque é mentalmente forte e equilibrado", concluiu.Belenenses, 12.º classificado com 20 pontos, e Vitória de Setúbal, 10.º com 22, jogam no domingo, a partir das 18:00, no Estádio do Restelo, em Lisboa, numa partida que será dirigida pelo árbitro Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.