E Quim Machado quer que a sua equipa entre concentrada desde o apito inicial: "Não podemos entrar a dormir e sim com uma grande atitude. Com estas equipas nem 10 minutos de avanço se pode dar. Temos de entrar vivos, fortes e sem medo, jogando em todo o campo desde o primeiro minuto. Mentalizei a equipa para jogar em bloco alto e dar espectáculo. Não vamos fugir da nossa identidade, mas a concentração tem de estar presente em todos os momentos do jogo", explicou.



Quim Machado sabe que não será fácil vencer no Estádio da Luz, mas é essa a intenção do Belenenses na segunda-feira, no jogo que fecha a 25.ª jornada da Liga NOS. O treinador dos azuis do Restelo considera que a derrota do Benfica diante o B. Dortmund, e consequente eliminação dos encarnados da Champions, não deixou marcas na equipa de Rui Vitória, esperando "um Benfica a todo o gás"."O Benfica nunca é um adversário fácil, muito mais no seu estádio. E nestas situações [após a derrota da Liga Dos Campeões] pensam em dar rapidamente a volta, estão habituados a esta pressão. Espero um Benfica a tudo o gás na primeira meia hora para marcar e ter mais tranquilidade, mas estamos preparados e acreditamos que podemos fazer coisas boas", afirmou Quim Machado este domingo na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 25.ª jornada. "Jogamos sempre para ganhar e compete-nos ser mentalmente fortes, personalizados e não ter medo de nada", acrescentou.

Autor: João Pedro Abecasis