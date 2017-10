Quim vs Svilar: um duelo separado por quase 24 anos

Com 41 anos, 11 meses e 9 dias, Quim tornou-se este domingo no jogador mais velho de sempre a atuar na Liga portuguesa. O guarda-redes do Aves é titular diante do Benfica e ultrapassou o recorde de outro ex-benfiquista, Manuel Galrinho Bento, que detinha esse posto desde 1990, quando foi titular numa partida com o Belenenses aos 41 anos, 10 meses e 25 dias.Curiosamente, Quim tem no lado oposto do campo Svilar, de apenas 18 anos. O português, refira-se, já era futebolista profissional quando o belga nasceu...