Rogério Ceni ficou famoso pelos golos que marcava, Rafa Santos desde muito novo que mostra apetência para defender penáltis. Anteontem, o guarda-redes travou mais dois e ajudou o Águeda a vencer, por 1-0, o Tourizense. "Na época passada também tinha defendido dois pelo Juventude de Évora durante a 1ª parte. Desde a formação, no Botafogo e América Mineiro, que tenho esta capacidade. É ‘feeling’ e muito, muito trabalho", disse o brasileiro, de apenas 22 anos, que até jogou magoado. "Levei uma bolada, perdi a voz e na 2ª parte só comunicava com palmas e assobios. Acabei no hospital, mas está tudo bem", prosseguiu.Em Portugal desde 2013, Rafa Santos veio jogar para as distritais para um pequeno clube chamado Perolivense, isto depois de ter passado pelas seleções brasileiras. "Joguei dos sub-13 aos sub-16 e uma vez, com 15 anos, fui chamado ao treino da principal, onde estava o Júlio César. Foi incrível", recorda, quem, há três anos, aceitou o convite de Helton para ser treinador nos campos de férias de guarda-redes organizados pelo antigo capitão do FC Porto. Agora, o sonho chama-se... 1ª Liga.

Autor: Ricardo Vasconcelos