Um dos maiores especialistas em defender grandes penalidades que atua no nosso país pode estar de partida. Rafa Santos, guarda-redes do Águeda, recebeu abordagens de clubes de Israel e também da Série B brasileira. Aos 23 anos, Rafa gostava de continuar em Portugal pois já assumiu que o seu sonho é chegar à 1.ª Liga portuguesa e também porque pretende continuar a ser treinador nos campos de férias de guarda-redes organizados por Helton, antigo capitão do FC Porto.Formado no Botafogo, Rafa Santos é internacional jovem brasileiro e chegou a Portugal em 2013 para defender nos distritais. Em Águeda mostrou-se no Campeonato de Portugal, já foi convidado para renovar e até gostaria de ajudar a equipa a lutar pela subida à 2.ª Liga. A decisão está nas mãos do guarda-redes e do agente Gabriel Ribeiro.