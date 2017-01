Continuar a ler

Olhando já para o que aí vem, nomeadamente o duelo da Taça de Portugal contra o mesmo oponente, Rafa espera dificuldades. "Vai ser um jogo diferente, totalmente diferente, porque é um jogo a eliminar e podemos fazer a gestão de outra maneira, mas vai ser um jogo complicado para as duas equipas",frisou.



Na ótica do avançado, a expulsão de Rúben Semedo "ajudou". "Como é óbvio, no caso de hoje beneficiou a nossa equipa, acabámos por cima. O Sporting acaba sempre por ser favorito, mostrámos que podemos bater de frente com o Sporting", explicou.



A finalizar, o avançado deixou elogios ao trabalho do treinador Ricardo Soares. "Os resultados falam por si, o 'mister' fez três jogos e conseguiu dois empates e uma vitória, tem-nos ajudado muito a crescer", concluiu. Olhando já para o que aí vem, nomeadamente o duelo da Taça de Portugal contra o mesmo oponente, Rafa espera dificuldades. "Vai ser um jogo diferente, totalmente diferente, porque é um jogo a eliminar e podemos fazer a gestão de outra maneira, mas vai ser um jogo complicado para as duas equipas",frisou.Na ótica do avançado, a expulsão de Rúben Semedo "ajudou". "Como é óbvio, no caso de hoje beneficiou a nossa equipa, acabámos por cima. O Sporting acaba sempre por ser favorito, mostrámos que podemos bater de frente com o Sporting", explicou.A finalizar, o avançado deixou elogios ao trabalho do treinador Ricardo Soares. "Os resultados falam por si, o 'mister' fez três jogos e conseguiu dois empates e uma vitória, tem-nos ajudado muito a crescer", concluiu.

Autor do primeiro golo do Chaves no empate a dois diante do Sporting , Rafael Lopes optou por se focar no plano coletivo na hora de comentar o seu bom momento, ainda que se mostre feliz por ter feito o gosto ao pé frente à equipa de Alvalade."É um facto que tenho marcado golos e é um facto também que a equipa tem estado bem, temos feito bons jogos e quando o coletivo está bem sobressaem os jogadores. Foi importante marcar logo a abrir, sabíamos que o Sporting iria entrar forte para resolver o jogo o mais rápido possível, mas foi pena sofrermos um golo a acabar a primeira parte, deitou-nos um pouco abaixo, mas recuperámos. O empate é justo pelo que fizeram as duas equipas, mas fizemos uma primeira parte impecável", começou por analisar.

Autor: Lusa