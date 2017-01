Continuar a ler

Formado no Internacional de Porto Alegre, do Brasil, Porcellis, de 29 anos, estreou-se em Portugal, em 2011, representando Fátima, Santa Clara, Feirense e U. Madeira. Em 2014/15, passou pela Polónia.



Segundo o comunicado, Porcellis começa a treinar-se na próxima semana às ordens do técnico Daniel Kenedy.



Num segundo comunicado, a SAD reagiu a "alguns rumores" sobre a existência de salários em atraso, garantindo que "desde o início da presente temporada até momento (o mês de dezembro já está pago) não tem havido qualquer atraso no que a este aspeto diz respeito".



"Apesar de ser uma obrigação normal (leia-se o pagamento de salários aos trabalhadores ser efetuado atempadamente), por ser verdade e porque tem circulado no últimos dias alguns rumores que podem prejudicar a atuação do Leixões no mercado e noutras áreas, a administração da SAD decidiu efetuar este esclarecimento", acrescenta o documento.



O avançado Rafael Porcellis assinou contrato com o Leixões, anunciou esta quinta-feira o clube da 2.ª Liga, que já se tinha reforçado esta semana com Tino e Mohamed.Em comunicado publicado na página oficial do clube, não é referida a duração do acordo com o avançado brasileiro, que representava o U. Madeira, emblema ao serviço do qual fez 22 jogos esta época, marcando apenas 1 golo.

Autor: Lusa