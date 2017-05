Ragner é o mais recente reforço do Vilafranquense. O extremo-esquerdo brasileiro, de 28 anos, deixa o Alcanenense, onde esteve nas últimas duas épocas, para se manter no Campeonato de Portugal Prio mas agora em Vila Franca de Xira.O jogador que vai reencontrar Marocas na equipa principal assina por uma temporada com outra de opção e foi contratado, segundo os ribatejanos, depois de "exibições que confirmaram as boas indicações já existentes."

Autor: Flávio Miguel Silva