Continuar a ler

Além de Portugal, campeão europeu, Alemanha, campeã mundial, França e Rússia, também o Brasil (segundo colocado), Argentina (quarta), Bélgica (quinta), Polónia (sexta) serão cabeças de série no sorteio da fase final, marcado para 01 de dezembro, em Moscovo.A derrota sofrida pela Suíça frente a Portugal, por 2-0, na última jornada da fase europeia de apuramento, não só a desapossou da última vaga para os cabeças de série, como relegou os helvéticos para a 11.ª posição, promovendo a subida da Espanha ao oitavo lugar e do Peru ao 10.º.A seleção portuguesa tinha igualado no 'ranking' anterior, divulgado em 14 de setembro, a sua melhor classificação na hierarquia da FIFA, ao subir ao terceiro lugar, posição que já tinha ocupado em 2010, 2012 e 2014.O Chile, instalado no nono posto, é a seleção mais bem classificada no 'ranking' da FIFA que não conquistou a qualificação para o Mundial2018, enquanto o México (16.º) é o melhor representante da CONCACAF, a Tunísia (28.ª) de África e o Irão (34.º), treinado pelo português Carlos Queiroz, da Ásia, apesar da queda de nove lugares.1. (1) Alemanha, 1.631 pontos.2. (2) Brasil, 1.619.3. (3) Portugal, 1.446.4. (4) Argentina, 1.445.5. (5) Bélgica, 1.333.6. (6) Polónia, 1.323.7. (8) França, 1.226.8. (11) Espanha, 1.218.9. (9) Chile, 1.173.10. (12) Peru, 1.160.(...)34. (25) Irão, 784.55. (49) Burkina Faso, 639.64. (67) Cabo Verde, 568.88. (94) Guiné-Bissau, 403.111. (108) Moçambique, 299.139. (137) Angola, 223.176. (176) São Tomé e Príncipe, 94.180. (182) Macau, 80.192. (192) Timor-Leste, 42.