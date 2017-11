Continuar a ler

"É uma seleção completamente diferente da Moldávia. Está acima de nós no ranking e chega com regularidade a fases finais de competições internacionais. Sabemos das dificuldades e vamos preparar-nos para chegar ao mais alto nível na terça-feira", disse.A internacional portuguesa fez questão de valorizar "a união, o esforço e a dedicação" que tem visto na equipa lusa."Todas vamos entrar preparadas e determinadas a fazer um grande jogo", sublinhou.Entretanto, para segunda-feira, está marcada uma sessão de adaptação ao palco do jogo com a Itália, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. O treino está marcado para as 11:00 e, no final, Francisco Neto e uma jogadora farão a antevisão da partida, em conferência de imprensa.A partida entre portuguesas e transalpinas está marcada para terça-feira, às 17:00, e terá transmissão em direto pela RTP1.