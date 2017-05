O Benfica recebe o Burinhosa sábado (20h30) para o segundo jogo dos quartos-de-final do playoff. Depois do triunfo no primeiro duelo por 4-0, em Alcobaça, os encarnados ficam a um triunfo de chegar à meia-final."Sabemos que o jogo vai ser muito difícil, mas nós queremos acabar isto no sábado", referiu Ré, em declarações à BTV. O ala elogiou o adversário, que descreve com uma equipa que coloca "uma intensidade muito boa no jogo".Se o Burinhosa vencer, a 'negra' disputa-se na Luz domingo, às 15 horas.

Autor: Cláudia Marques