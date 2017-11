Resolvido o processo que afastou o Real da Taça CTT, eis que o Belenenses se estreia na fase de grupos da prova. Com a visita ao U. Madeira, os azuis querem responder ao desaire com o Chaves (0-1) na Liga, ao mesmo tempo que já pensam na ida a Alvalade, na sexta-feira. "São três jogos num curto espaço de tempo. Não estamos habituados a estas rotinas. A partida com o Chaves deixou-nos com dor e frustração e, por isso, temos de voltar a ganhar e é já! Mas tendo em conta a proximidade do jogo com o Sporting, terá de haver cuidados", afirmou o técnico, de 48 anos. É por isso de esperar que Domingos apresente algumas novidades na equipa para gerir o esforço. "Há jogadores que quero que estejam a 100% em Alvalade e poderá haver alguma gestão", referiu.Quem também tem um calendário preenchido é o U. Madeira, mas José Viterbo não tem medo. "Vamos ver os que estarão em melhores condições para disputar o jogo com o Belenenses, pois depois teremos três dias para preparar o Ac. Viseu. Temos de ser pragmáticos, pois fugir é dos cobardes e eu, felizmente, de cobarde tenho pouco", garantiu o técnico.

Autores: João Manuel Fernandes e Pedro Gonçalo Pinto