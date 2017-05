O Real Sport Clube, através do seu líder, Adelino Ramos, e a Câmara Municipal de Sintra, pelas mãos do presidente Basílio Horta, assinam esta sexta-feira, pelas 12 horas, um contrato para a requalificação do complexo desportivo do clube, que garantiu a subida à 2ª Liga, em 2017/18.Este programa está orçamentado em 345 mil euros e permitirá o desenvolvimento e melhores condições aos mais de mil atletas que ali praticam desporto, através de 22 modalidades, das quais o futebol é "cabeça de cartaz".As instalações do Real, note-se, são compostas por um Complexo Desportivo com dois campos de futebol com relvado sintético, um campo de futebol de relva natural, pista sintética de atletismo, piscina, campos de ténis, instalações para a pratica de ginástica e tiro com arco, dança, desportos de combate e ballet.

Autor: Vanda Cipriano