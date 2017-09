Continuar a ler

À partida para a jornada, a equipa de Braga, a par de Académico de Viseu e Nacional, apenas tinha consentido um desaire - precisamente na deslocação à Choupana -, sendo que agora passa a somar a 14 pontos, no sexto lugar da tabela, enquanto os recém-promovidos ao segundo escalão continuam em zona perigosa da classificação e têm agora sete, no 17.º posto.A boa exibição da jornada passada no triunfo (3-1) diante do Penafiel parecia estar a repetir-se, dado que a equipa de Filipe Martins entrou no jogo, praticamente, a vencer. O canto cobrado por Jorge Bernardo na direita teve o auxílio decisivo das mãos de manteiga do guarda-redes Léo Rodrigues, que deixou escapar a bola e colocou à mercê do central Sérgio Oulu.Contudo, o futebol atabalhoado praticado pelas duas equipas, com bolas pelo ar e sem critério na construção das jogadas, deixava a desejar, sendo que o erro dos famalicenses deu origem ao único lance para golo nos primeiros 45 minutos.O segundo tempo não trouxe nada de novo ao encontro, com o Famalicão a tentar correr atrás do prejuízo, perante um vento forte que dificultava ainda mais a tarefa, mas sem causar perigo para a baliza dos anfitriões, face a um bloco defensivo que não abria espaços.A incerteza no resultado manteve-se até final, mas a pressão ofensiva dos visitantes deu frutos, quando João Mendes cruzou para a cabeça de Rui Costa, que repôs a igualdade no marcador e fixar o resultado final.Jogo no complexo desportivo do Real, no Monte Abraão., Sérgio Oulu, 5 minutos., Rui Costa, 85.Tom, Jorge Bernardo, João Basso, Sérgio Oulu (Vasco Coelho, 82'), Paulo Silva, Fabrice Fokobo, Brash, Gustavo Cazonatti, Marcos Barbeiro (Sabry, 46'), Marcelo Lopes (Diogo Coelho, 79') e Carlos Vinícius.(Suplentes: Patrick Costinha, Vasco Coelho, Tiago Morgado, Kikas, Sabry, Diogo Coelho e Abdoulaye Dialló).Treinador: Filipe Martins.Léo Rodrigues, Jorge Miguel, Nuno Diogo, João Faria, Daniel Marques, Fred Lopes (Rui Costa, 41'), Deni Hocko (Fernandinho, 74'), Vítor Lima, João Mendes, Jaime Poulson (Michael Thuíque, 65') e Feliz Vaz.(Suplentes: Gabriel Souza, Ângelo Meneses, Michael Thuíque, Fernandinho, Jorge Pereira, Joel Monteiro e Rui Costa).Treinador: Eduardo Mendez.Manuel Oliveira (Porto).Cartão amarelo para Brash (38).cerca de 350 espetadores.