Filipe Martins, técnico que conduziu o Real pela primeira vez aos escalões profissionais, vai continuar a ser o treinador na próxima época, a de estreia do Real na 2ª Liga. Segundo Record apurou, as conversações nesse sentido ainda não se iniciaram mas há vontade das duas partes para a renovação.

"Na verdade, ainda nem tivemos tempo para falar sobre isso. Sei que a direção já está a preparar a próxima época e, se acharem que sou a pessoa certa para o lugar, ficarei. Sinto-me bem no clube, sou feliz aqui", explicou-nos Filipe Martins.

Já o presidente Adelino Ramos só não nos disse qual será a validade do novo contrato que a direção vai apresentar ao treinador: "Não queria estar já a falar nisso porque ainda há uma final por disputar. No entanto, posso dizer que não é hábito neste clube não querer ficar com quem faz um trabalho de qualidade."