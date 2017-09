O Real Sport Clube pondera recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) da decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que confirmou a eliminação do clube da Taça CTT.



Ao que Record apurou, o emblema da Linha de Sintra alega que não foi notificado do castigo de Abou Touré, de 21 anos, no momento da inscrição e que não recebeu qualquer informação por parte da Liga a impedir a utilização do jogador no encontro da Taça CTT, frente ao Belenenses. No entanto, pelo tempo que o TAS demora a decidir, a verdade é que dificilmente se irá alterar o rumo da competição, mesmo que aquela entidade dê razão ao Real.

