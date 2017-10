Continuar a ler

Já ao clube estreante no segundo escalão de nada valeu o golo madrugador de Carlos Vinícius, aos 13 minutos, que, apesar de ter os mesmos 11 pontos, corre o risco de terminar a ronda em zona de despromoção.A série de quatro jogos sem perder e com o terceiro melhor ataque da prova, juntamente com FC Porto B e Sporting B, todos com 17 golos, perspetivava um início de partida forte por parte da equipa de Filipe Martins, que ainda dentro do primeiro quarto de hora chegou à vantagem.Depois de Abou Touré ter dado o primeiro aviso com um cabeceamento à figura do guardião Tiago Sá, o companheiro do ataque Carlos Vínícius foi mais eficaz e correspondeu da melhor maneira a um canto cobrado por Jorge Bernardo.Apesar da vantagem conseguida e do domínio inicial, um erro do central da casa Sérgio Oulu acabou por resultar no tento do sul-africano Luther Singh, que, assistido primorosamente por Mamadou Loum, ficou na cara de Tom e só teve de escolher o lado para restabelecer a igualdade.O Real começou, aos poucos, a perder o controlo do desafio e Sérgio Oulu voltou a estar em destaque pela negativa, desta vez, por cometer falta dentro da grande área sobre Trincão. Chamado a bater da marca dos onze metros o nigerino Ogana não desperdiçou.Se o primeiro tempo tinha sido de espetáculo e de oportunidades criadas pelas duas formações, os segundos 45 minutos resumiram-se a muitas faltas, vários cartões e pouco futebol jogado.O Real nunca mais se encontrou, perdeu toda a concentração inicial, e a equipa de João Aroso acabou por colocar um ponto final nas aspirações dos jogadores da casa, com o Ogana a bisar no encontro, num lance idêntico ao primeiro tento arsenalista.Jogo realizado no Complexo desportivo do Real, no Monte Abraão., Carlos Vinícius, 13 minutos., Luther Singh, 26., Ogana, 35 (penálti)., Ogana, 66.Tom, Jorge Bernardo, João Basso, Sérgio Oulu (Abdoulaye Dialló, 53'), Paulo Silva, Fabrice Fokobo, Gustavo Cazonatti, Tiago Morgado (Kikas, 72'), Marcelo Lopes (Adílio Varela, 68'), Abou Touré e Carlos Vinícius.Patrick Costinha, Dmytro Lytvyn, Kikas, Diogo Coelho, Adílio Varela, Abdoulaye Dialló e Brash).Filipe Martins.Tiago Sá, Thales Oleques, Lucas, Bruno Wilson, Simãozinho, Francisco Trincão (Leandro Antunes, 90'+2), Mamadou Loum, Didi, Rui Silva (Edelino Lé, 83'), Ogana e Luther Singh (Dinis Almeida, 90').Ricardo Velho, Edelino Lé, Dinis Almeida, Felipe Villagrán, Leandro Antunes, Kiki Silva e Midana Sambú).João Aroso.Rui Oliveira (AF Porto).cartão amarelo para Sérgio Oulu (34'), Mamadou Loum (59'), Jorge Bernardo (66'), João Basso (69'), Simãozinho (69'), Lucas (70'), Carlos Vinícius (70'), Luther Singh (70') e Fabrice Fokobo (90').cerca de 350 espetadores.