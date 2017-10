O futuro de Pedro Emanuel no Estoril depende do resultado do jogo de sexta-feira, com o Boavista. Após sete jornadas consecutivas – a última das quais diante do Farense (do Campeonato de Portugal), que ditou a eliminação da Taça de Portugal –, caso os canarinhos não vençam na receção aos axadrezados a saída do técnico será o cenário mais provável.A SAD não quis romper com Pedro Emanuel antes da paragem competitiva, mas o desaire em Faro tornou iminente o estalar do chicote. Ontem, o plantel voltou ao trabalho na Amoreira depois da derrota frente aos algarvios, com o ambiente a ser algo carregado entre os jogadores. Hoje, há nova sessão de treino, às 10 horas, com as portas fechadas.

Autor: Manuel António Abrantes