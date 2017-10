Continuar a ler

Os beirões divulgaram ainda o NIB da referida conta, criada pela Câmara Municipal de Tondela, para quem quiser fazer o seu donativo: PT50 0035 0816 0005 2225 0309 7.





Os beirões divulgaram ainda o NIB da referida conta, criada pela Câmara Municipal de Tondela, para quem quiser fazer o seu donativo: PT50 0035 0816 0005 2225 0309 7.

Tondela prepara jogo com o Belenenses... num corredor

O Tondela anunciou que a receita do jogo de domingo com o Belenenses será transferida para a conta Reabilitar Tondela, destinada a ajudar na construção de habitações para as famílias que ficaram desalojadas com os incêndios que afetaram a região.Os bilhetes para o encontro, agendado para as 16 horas, custam cinco euros para sócios e 10 para o público.

Autor: Luís Miroto Simões