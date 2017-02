O jornal Record será um dos parceiros media da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no Congresso Football Talks, a realizar entre dias 22 e 24 de março, no Centro de Congressos do Estoril, onde estão já confirmadas as presenças dos mais importantes responsáveis e especialistas do futebol nacional e internacional.

O Presidente da FPF, Fernando Gomes, comentou a parceria com os três orgãos de comunicação social como um motivo de orgulho redobrado no Football Talks: "É o maior congresso internacional mundial de futebol. Se já tínhamos razões para estar muito orgulhosos do evento e dos oradores que estarão no Estoril, a parceria com A Bola, O Jogo e Record vem cimentar esse nosso estado de espírito. São jornais que quase dispensam quaisquer apresentações e que nos dão garantias de um trabalho credível, competente e de enorme qualidade. A FPF agradece a parceria media que será indubitavelmente uma mais valia para o Football Talks e que vai permitir transmitir aos portugueses todo o conhecimento acumulado ao longo dos dois de congresso", explicou.

