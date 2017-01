Jeffre Vargas já está em Arouca para representar a equipa de Lito Vidigal. O venezuelano, de 22 anos, vem reforçar o corredor direito do sector defensivo, e deve começar a treinar-se esta terça-feira com os novos companheiros. O jogador estava ao serviço do Caracas.Quem também já está em Arouca é Sinan Bolat, guardião que é cedido pelo FC Porto, depois de meia época no Nacional. Estas duas aquisições serão oficializadas pelo Arouca nas próximas horas, apesar de já correr pelas redes sociais a foto do cumprimento entre Vargas e o presidente Carlos Pinho.

Autor: André Gonçalves