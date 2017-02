Diogo Valente recupera em Freamunde o protagonismo de uma carreira recheada de boas recordações. Depois de seis meses sem competir, o extremo voltou aos golos frente ao Gil Vicente e viu reaparecer a ambição de um jogador ainda com muito para dar ao futebol.

"Voltar à competição foi muito importante para mim, ainda por cima com um golo. Só foi pena que esse não se tivesse traduzido numa vitória", frisou Diogo Valente, que não fazia o gosto ao pé desde 2015, altura em que representava os turcos do Sanliurfaspor: "É verdade que já sentia saudades de festejar um golo. No momento, fiz a festa com os meus colegas porque foi a reviravolta no marcador."

Com uma carreira recheada de experiências enriquecedoras, Diogo Valente, de 32 anos, alimenta ainda o sonho de voltar aos grandes palcos, onde representou clubes como FC Porto, Boavista e Sp. Braga. "Penso em regressar à 1ª Liga, pois tenho qualidade para isso, apesar de em Portugal se olhar muito à idade. Contudo, estou apenas preocupado em ajudar o Freamunde e depois logo se vê", vincou o extremo, grato pela aposta dos capões: "Para mim foi a opção certa. Tinha hipóteses de jogar fora do país, mas não se concretizaram. O Freamunde já tinha demonstrado interesse em mim e acabei por aceitar. Sempre foi um clube correto e estou muito feliz aqui."



NÚMEROS



7 jogos já realizados por Diogo Valente desde que assinou contrato com o Freamunde no último mercado de janeiro



13 anos depois, Diogo Valente voltou a fazer o gosto ao pé num jogo da 2.ª Liga. O último golo do extremo nesta competição tinha sido ao serviço do Chaves, em 2004

Autor: José Santos